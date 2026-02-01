花蓮燈會2／7開幕 送提燈杯墊

花蓮太平洋燈會2月7日至3月8日在花蓮市日出大道登場，今年除有創意可期的光影藝術展演，開幕當天將發送888份象徵「好運馬上到」的刺繡杯墊，2月7日至3月3日元宵節每天發放限量「翻閱奇蹟」小提燈，不僅可作為元宵應景小物，節慶後還能化身居家療癒小夜燈，持續溫暖照亮每個人。

今年燈會主題為「花現騎蹟‧光躍洄瀾」，2月7日開幕當天將發送888份限定刺繡杯墊，縣府觀光處表示，杯墊以貴氣的深紫色為底，象徵「大紅大紫」，圖樣設計把花蓮精神象徵「小石花」乘於赤馬背上，呼應馬年凡事順遂、好運「馬上」到。

另外，觀光處打造限定提燈「翻閱奇蹟」，設計團隊以「翻閱」為設計核心，只要翻開書頁，溫暖光芒便隨之亮起，象徵奇蹟並非瞬間降臨，而是在每一次翻閱、每一個前行的步伐中悄然發生，期盼透過「會發光的書」，祝福民眾在新的一年翻開屬於自己的奇蹟篇章。

觀光處表示，元宵提燈外觀設計簡約素雅，如同1本收藏花蓮記憶的精裝書，整體設計融入「永續與陪伴」思維，使提燈以書燈的形式融入居家生活，化身療癒小夜燈讓祝福不只停留在節慶，而是長久陪伴民眾的日常。

觀光處提醒民眾，刺繡杯墊2月7日燈會開幕當天，下午4時30分在東大門夜市旁日出大道發放，數量有限，送完為止；「翻閱奇蹟」提燈2月7日至3月2日，晚間6時30分至晚間9時30分在花蓮市日出大道（F段）發送，每日限量50份，3月3日元宵節當天下午4時30分開始發放，限量888份。