花蓮燈會2／7 登場！限量 888 份紫金刺繡杯墊開幕免費送

花蓮太平洋燈會2月7日起將在花蓮市日出大道登場，開幕當天現場預計發送888份象徵「好運馬上到」的限定好禮「刺繡杯墊」。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

一年一度的花蓮太平洋燈會2月7日起將在花蓮市日出大道登場，且今年活動創意滿滿，除有光影藝術，開幕當天還預計發送888份象徵「好運馬上到」的限定好禮「刺繡杯墊」，燈會期間每日還可領取以翻閱作為設計核心的「翻閱奇蹟」元宵提燈，祝福民眾在新的一年，翻開屬於自己的奇蹟篇章，且節慶結束後，提燈還能作為小夜燈使用，融入居家生活，溫暖照亮每個人。

今年太平洋燈會2月7日至3月8日在花蓮市東大門夜市旁的日出大道展開，主題為「花現騎蹟‧光躍洄瀾」，主視覺則是以馬年生肖圖案結合縣內特色景觀、燈籠和族群文化等精神符碼，象徵祝福平安、幸福，且活動開幕當晚，現場將送出限定好禮「石來運轉・馬力全開」刺繡杯墊。

花蓮太平洋燈會2月7日至3月8日在花蓮市日出大道登場，燈會期間現場每日將發送限量50份的「翻閱奇蹟」元宵提燈，不僅可提著慶元宵，節慶過後還能作為居家小夜燈使用。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

縣府觀光處表示，今年燈會從燈區、主視覺到文宣品設計，每個環節都相互串連，利用視覺設計敘述光、燈會與花蓮的故事，2月7日開幕當日發送的限定刺繡杯墊，以貴氣的深紫色為底，象徵「大紅大紫」，圖樣設計則是把花蓮精神象徵「小石花」乘於赤馬背上，呼應馬年凡事順遂、好運「馬上」到。

另外，燈會期間，活動現場每天也會贈送限量的元宵限定提燈「翻閱奇蹟」。觀光處表示，提燈以「翻閱」為設計核心，只要翻開書頁，溫暖光芒便隨之亮起，象徵奇蹟並非瞬間降臨，而是在每一次翻閱、每一個前行的步伐中悄然發生，期盼能透過這盞「會發光的書」，祝福民眾新的一年，翻開屬於自己的奇蹟篇章。

觀光處還說，今年元宵提燈外觀設計簡約素雅，如同一本收藏花蓮記憶的精裝書，整體設計還融入「永續與陪伴」的思維，能以書燈形式融入居家生活，化身療癒的小夜燈，讓祝福不只停留在節慶，而是長久陪伴民眾的日常。

觀光處說明刺繡杯墊與元宵提燈領取時間指出，杯墊部分，2月7日燈會開幕當天，下午4時30分在東大門夜市旁日出大道發放，限量888份，送完為止；提燈部分，2月7日至3月2日，晚間6時30分至晚間9時30分在花蓮市日出大道（F 段）發送，每日限量50份，3月3日元宵節當天則是下午4時30分開始發放，限量888份。

