花蓮營養午餐弊案延燒！ 副縣長顏新章、代理秘書長遭約談

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花蓮縣副縣長顏新章捲入營養午餐招標弊案，今天（11日）被約談到案。（圖：花蓮縣政府官網）

檢調偵辦花蓮縣政府推營養午餐招標弊案，案情涉及複雜官商關係，而且疑似還有縣府高層涉案，檢調今天（11日）一早搜索花蓮縣副縣長顏新章辦公室等處，目前顏新章以嫌疑人身分被帶到調查站約談，代理秘書長饒忠則是證人身分，同樣帶回訊問。

花蓮過去針對國中小營養午餐招標，年度經費高達2.7億元，當時有7家業者投標，其中1家因資格不符被取消，花蓮縣政府教育處後續將原本的標案撤銷，改成10個小標案，將應有5年優良條款規定刪除，讓原本不符合資格的另1家成功重新投標並得標，檢調質疑涉嫌圖利業者。

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檢調上月13日發動第一波搜索，經漏夜偵訊後，花蓮縣政府教育處盧姓前科長20萬元交保，國民黨花蓮縣議員吳東昇及卓姓、廖姓業者均以30萬元交保，目前已有6人交保。因案情涉及複雜官商關係，且疑有縣府高層涉案，檢方持續向上偵辦，今天上午前往花蓮縣府帶回顏新章及饒忠約談。

據了解，檢調今天出動搜索顏新章辦公室等處，饒忠及部分一級主管也被帶回訊問。花蓮縣政府表示，有關媒體揭露「營養午餐偵辦進度」，該報導內容未經證實，且無消息來源，不予評論，花蓮縣政府強調，偵辦中案件依法偵查不公開，本府皆積極配合司法調查。

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