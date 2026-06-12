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政治中心／綜合報導

花蓮縣府推動多年的免費營養午餐爆發弊案！檢調追查2023年的招標案，涉圖利特定廠商，11日約談副縣長顏新章，最終以100萬元交保。而這個廠商，過去縣議會有議員質詢，就質疑後台很硬，更曬出縣長徐榛蔚曾替廠商剪綵，但全案縣府僅低調回應待司法查明。

記者vs.花蓮縣副縣長顏新章：「顏副被列被告會不會覺得委屈，有沒有什麼話想說。」

面對媒體追問，微笑不發一語，花蓮縣副縣長顏新章因涉嫌圖利廠商，11日辦公室、住所被檢方搜索，歷經15小時訊問，以100萬元交保。

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檢調同步約談縣府代理祕書長饒忠，最終以證人身分請回，整起案件是2023年縣府辦理高達2.7億預算的"營養午餐採購案"，初期招標，有7家廠商參與，其中一家不符資格被剔除，縣府罕見宣布「廢標」並重新招標，原本規定廠商須具備「5年優良條款」資格，沒想到限制被悄悄刪除，讓不合格廠商順利過關，遭質疑為特定廠商開後門。

花蓮營養午餐爆弊案！副縣長顏新章百萬交保

檢調同步約談縣府代理祕書長饒忠，最終以證人身分請回。（圖／民視新聞）

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬：「他們都是這個有這個在簽呈上，這個相關的用印、決行的人，所以說這個部分，他們是否有涉及不法，都是我們要追查的部分，被告的這個社會、經濟地位，綜合的考量之後，比較高的金額交保。」

而這家廠商遭起底叫"德力強"，2021年底才成立，資本額將近3000萬，卻一開張就是縣府招標案"'ˊ常勝軍"，獲得多所學校供餐標案，2024至2025年間，更進一步挺進金額龐大的「全縣國中小免費營養午餐」供應商行列，早就被議員質疑後台很硬，在議會質詢時，就曾秀出縣長徐榛蔚替廠商剪綵的照片。

花蓮縣議員（國）謝國榮（2023.11）：「你心裡有數啦，是不是上面交代、民意代表介入，你也不敢講我也知道啦，是不是後台很硬，不用資格就可以來投標，我兩億七千多萬的經費，真的很可惡，父母親的心頭肉，讓你這些人踐踏。」

花蓮縣府新聞科長李冠霆：「本案已經進入司法偵查階段，那相關案情仍待司法查明。」

花蓮營養午餐爆弊案！副縣長顏新章百萬交保

花蓮縣議員謝國榮2023年質詢時，曾拋出縣長徐榛蔚替廠商剪綵的照片。（圖／翻攝自花蓮縣議會）

廠商和縣府是否有錯綜複雜的關係，案情向上燒，恐怕是檢調下一步偵查重點。

原文出處：花蓮營養午餐爆弊案！副縣長顏新章百萬交保

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