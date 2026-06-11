花蓮營養午餐疑爆弊案！涉圖利特定廠商 副縣長顏新章遭搜索約談

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花蓮縣府推動的免費營養午餐，疑似爆發弊案，檢調今（11）天一早搜索副縣長顏新章辦公室等處，並將人帶回協助調查。據了解，花蓮縣營養午餐年度採購經費高達2億7千萬元，原本有7家業者投標，其中1家因資格不符遭取消資格。後續教育處將原標案拆分為十個小型標案，並刪除部分資格限制，讓原先不符資格的業者，得以重新參與並成功得標，

檢調懷疑，相關招標條件變更過程，可能涉及圖利特定廠商，因此朝違反相關法令方向偵辦，並進一步追查決策過程及相關人員責任歸屬。縣府強調，案件目前仍在司法偵辦階段，基於偵查不公開原則，縣府將依法配合檢調調查，尊重司法程序。

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責任編輯／施佳宜

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