花蓮營養午餐驚爆弊案！副縣長顏新章百萬交保 張峻籲徐榛蔚說清楚
即時中心／陳奕劭報導
花蓮縣政府推動的免費營養午餐疑爆發弊案，檢調懷疑4年前的招標案涉嫌圖利特定廠商，在昨（11）日以嫌疑人身分將花蓮縣副縣長顏新章帶到調查站約談，並於深夜11時45分移送花蓮地檢署複訊，最後於今（12）日凌晨1點諭知以100萬元交保。對此，花蓮縣議長張峻回應，有關孩童食安與健康要非常重視，希望花蓮縣長徐榛蔚向大家說清楚，支持檢調徹查到底。
張峻回應營養午餐
張峻表示，花蓮縣國中小營養午餐免費政策，是傅崐萁與徐榛蔚擔任縣長以來，非常引以為傲的政策，目前發生嚴重的弊案，希望徐榛蔚縣長能向社會大眾說清楚。
他強調，特別是有關孩童食安與健康的安全問題，要非常重視，支持檢調單位勿枉勿縱，一定要徹查到底。
張峻談顏新章
關於他認識的副縣長顏新章，張峻回應，顏新章從擔任消防局長、秘書長、副縣長，從頭到尾都是他掌控好像大大小小的事情。被認為只要跟副縣長講，傅崐萁委員或者徐縣長他就會知道。
花蓮縣副縣長顏新章今日凌晨交保。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
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