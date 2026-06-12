將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／陳奕劭報導

花蓮縣政府推動的免費營養午餐疑爆發弊案，檢調懷疑4年前的招標案涉嫌圖利特定廠商，在昨（11）日以嫌疑人身分將花蓮縣副縣長顏新章帶到調查站約談，並於深夜11時45分移送花蓮地檢署複訊，最後於今（12）日凌晨1點諭知以100萬元交保。對此，花蓮縣議長張峻回應，有關孩童食安與健康要非常重視，希望花蓮縣長徐榛蔚向大家說清楚，支持檢調徹查到底。

張峻回應營養午餐

張峻表示，花蓮縣國中小營養午餐免費政策，是傅崐萁與徐榛蔚擔任縣長以來，非常引以為傲的政策，目前發生嚴重的弊案，希望徐榛蔚縣長能向社會大眾說清楚。

廣告 廣告

他強調，特別是有關孩童食安與健康的安全問題，要非常重視，支持檢調單位勿枉勿縱，一定要徹查到底。

張峻談顏新章

關於他認識的副縣長顏新章，張峻回應，顏新章從擔任消防局長、秘書長、副縣長，從頭到尾都是他掌控好像大大小小的事情。被認為只要跟副縣長講，傅崐萁委員或者徐縣長他就會知道。

快新聞／花蓮營養午餐驚爆弊案！副縣長顏新章百萬交保 張峻籲徐榛蔚說清楚

花蓮縣副縣長顏新章今日凌晨交保。（圖／民視新聞）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／花蓮營養午餐驚爆弊案！副縣長顏新章百萬交保 張峻籲徐榛蔚說清楚

更多民視新聞報導

花蓮推辦免費營養午餐疑爆弊案 副縣長顏新章遭搜索約談

德政變弊案！花蓮營養午餐出包 胡仁順點名「傅崐萁防火牆」：恐向上擴大

花蓮營養午餐疑涉圖利廠商！副縣長顏新章凌晨100萬元交保

