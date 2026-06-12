花蓮爆弊案！傅崐萁急喊：公務員清白不容易

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▲國民黨團總召傅崐萁回應花蓮縣府爆出營養午餐弊案一事。（圖／記者朱永強攝）

[NOWNEWS今日新聞] 花蓮縣府爆出營養午餐弊案，檢調懷疑標案涉圖利特定廠商，昨約談外界稱為「傅崐萁防火牆」的副縣長顏新章，訊後100萬交保。國民黨團總召傅崐萁表示尊重司法、但也說顏新章是剛正不阿的優秀公務員，直呼公務員清白不容易，希望勿枉勿縱。

傅崐萁說，對於花蓮縣副縣長顏新章、秘書長饒忠則被約談的事情，他希望司法秉於公正，勿枉勿縱，一切尊重司法調查。但他也強調，顏新章過去在北市大同區擔任派出所長，是唯一兩次讓周人蔘電玩退出的，顯示他是一位剛正、不阿的優秀警察同仁。後來調到桃園當刑大大隊長，12年當中沒有任何風紀事件，這樣一個40年的優秀公務人員，過去一些重傷抹黑都還他的清白，也希望這一次司法能勿枉勿縱。

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傅崐萁說，一個公務人員的清白非常不容易，希望全國公務人員，都能得到好好在工作崗位上做事，尊重司法，但是勿枉勿縱。

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