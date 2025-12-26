花蓮爆隨機攻擊！男持強力手電筒路上亂照 揮拳毆打外送員

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者呂彥／花蓮報導

劉姓男子持強力手電筒在路上對人亂照。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣吉安鄉昨天（25日）發生一起隨機攻擊事件，一名劉姓男子（45歲）持強力手電筒在路上亂照，潘姓外送員停車質疑劉男行為，卻遭對方揮拳攻擊臉部受傷，警方獲報到場處理，將劉男依現行犯逮捕法辦。

警方指出，25日晚間6時許，劉姓男子拿著強力手電筒，沿中華路二段機慢車優先道往南徒步行走，潘姓外送員從吉祥三街右轉後，遭劉姓男子拿強力手電筒近距離照射臉部，潘男停車詢問劉男為何要用手電筒亂照，劉男反嗆他「看三小」，雙方因此爆發口角。

劉男接連對潘男揮2拳攻擊，導致潘男臉部挫傷、流鼻血，劉男行兇後欲逃離現場，潘男和目擊他民眾立刻報警，員警方趕抵現場後，將劉姓路人依現行犯逮捕，潘姓外送員已對劉男提告，全案已依傷害罪嫌移送法辦。

劉姓男子持強力手電筒在路上亂照，潘姓外送員質疑其行為，卻遭對方揮拳攻擊。（圖／翻攝畫面）

據了解，劉姓男子已非第一次有暴力行為，本月10日，劉男在台鐵吉安站搭車時，因購票問題與台鐵員工發生口角，他動手猛推並揮拳攻擊站務員，事後被警方帶回偵辦，昨天在街頭又發生脫序、攻擊行為。

