花蓮版秋紅谷 南濱滯洪池動工

花蓮市溝尾仔地區屬老舊城區，沿線排水僅由南濱抽水站肩負任務，量能相當有限，周邊低窪地區常面臨下豪大雨淹水風險，花蓮縣政府斥資近2億元興建南濱滯洪池，除降低淹水風險外，也結合周邊景觀打造兼具防災、休憩及環境教育等功能的花蓮版「秋紅谷」，工程已開工，預計民國116年完工。

建設處指出，南濱滯洪池基地位在自由街南側、和平路北側、縣道193線西側，用地約3.49公頃，有效滯洪容量約4萬5000立方公尺，興建經費為1億9980萬元，工期為550個工作天，現已開工，預計116年暑期完工。

建設處表示，南濱滯洪池完工後，可配合既有南濱抽水站、排水幹線及制水閘門等設施，提升區域防洪效能，未來自由、和平排水分區整體防洪保護標準，也會由3年重現期提升至5年重現期，降低淹水風險。

另外，建設處透過興建滯洪池工程，結合綠化空間、休憩動線與環境教育元素，打造兼具防災、休憩與景觀價值的多功能生態公園，未來將串連鄰近東大門夜市、日出大道、太平洋公園等知名景點，創造城市新亮點。

縣長徐榛蔚表示，南濱滯洪池完工後，不僅可有效緩解花蓮市區積淹水問題，也兼具防災滯洪與城市景觀功能，可謂花蓮版的「秋紅谷」，提升整體市容與地方發展。