花蓮特別預算社福僅0.1%？石崇良：已投入600萬災民心理支持

立法院18日邀請行政院長卓榮泰等人報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製過程，並備質詢。國民黨立委許宇甄指出，行政院這次編列總額新台幣270億元的特別預算中，衛福部主管的社福支出僅佔0.1%，她質疑，災民心理創傷相關醫療支出是不是被忽略了？衛福部長石崇良回應表示，這部分目前已運用賑災基金會的善款支應一些相關開銷，另外，衛福部也已撥出600萬公務預算給花蓮縣政府衛生局用於災民心理支持服務。

石崇良說：『(原音)因為這一次在這個特別預算裡頭，我們主要是在針對光復鄉大概有10個醫療院所包含衛生所的這些設備去補強它，那另外在災民的心理重建的部分，我們已經先從我們自己的公務預算撥了600萬到花蓮縣的衛生局，然後去讓在地的醫療院所每一個鄉、每一個村都有認養，去做長達一年的心理評估、諮商關懷，還有需要轉介的服務等等，這些心理治療需要的時候都介入了，這是第一個，第二個我們在賑災基金會，目前我們收到的善款是13.9億元，目前在生活重建家園的部分，大概已經發出2485戶、金額6億多元。』

卓榮泰表示，除了賑災基金會的善款之外，行政院在特別預算案中已編列15億元的預備金，並預留了30億元尚未編列用途，以利後續滾動檢討使用，如果未來發現經費真的不夠用，這些錢都可以及時補上，確保災後重建工作不受影響。(編輯：宋皖媛)