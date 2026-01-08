花蓮特搜隊訓練基地2期工程動土 打造全臺首座專業繩索訓練中心

記者湯平／花蓮報導

花蓮縣消防局特種搜救隊訓練基地2期新建工程今（8）日舉行動土典禮，在縣長徐榛蔚與各界見證祝福下正式啟動，未來花蓮將擁有全臺首座專業繩索訓練中心，持續提升防救災能量。

徐榛蔚表示，花蓮面對的災害類型多元且複雜，特搜隊與消防人員每一次救援都在與時間賽跑，縣府將持續投注資源提升訓練環境與硬體建設，使花蓮在災害準備與專業訓練的能量上更向前邁進。

花蓮特種搜救隊訓練基地2期新建工程完工後，將是臺灣第1座專業繩索訓練中心，也更加完備花蓮特搜訓練防災拼圖，動土典禮不只是工程的開始，更代表花蓮在提升生命救災能力上邁入新的里程碑。

花蓮縣政府消防局表示，花蓮縣消防局特種搜救隊訓練基地2期新建工程位於花蓮縣花蓮市華西127號，座落於花蓮縣防救災訓練中心基地內，基地面積4195平方公尺，規劃地上4層、總樓地板面積達8095平方公尺，工程經費由花東基金及縣府配合款共同投入，預計今年11月4日完工。

消防局指出，2期工程核心為「繩索訓練中心」，並配置室內車輛破壞訓練空間，整體設計參考新加坡民防學院專業訓練場館，以國際救災標準為基礎，由設計階段就以「高強度繩索訓練」為核心，而非後續改裝的一般場地。

消防局強調，該館完工後花蓮縣將擁有全臺灣最專業、最完整、最貼近實務需求的繩索訓練環境，相較於國內多數以倉庫、廠房改建的訓練場地，花蓮此座中心從基地規劃開始就導入繩索訓練需求，包含高度、高差、受力、動線、安全冗餘、複合訓練情境等技術面，均達到全國最高規格，堪稱國內救災訓練的新里程碑，亦是防救災領域的一項創舉。

該基地完工後，繩索訓練中心可支援懸崖救助、深谷救援、建築倒塌後垂降進入、車體破壞脫困等多元情境，使第一線救災人員能在安全可控的場景中接受真實度極高的訓練，大幅提升東部地區的整體救援能量。

繩索訓練中心可支援懸崖救助、深谷救援、建築倒塌後垂降進入、車體破壞脫困等多元情境。(花蓮縣消防局提供)