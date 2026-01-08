花蓮特種搜救隊訓練基地二期今動土 徐榛蔚打造東部專業訓練樞紐 9

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

花蓮縣消防局特種搜救隊訓練基地二期新建工程今（8）日舉行動土典禮，並在花蓮縣長徐榛蔚與各界的見證祝福下啟動。徐榛蔚指出，待特搜訓練基地二期工程完工後，花蓮將擁有全台首座專業繩索訓練中心，並持續提升防救災能量，打造東部地區重要的專業訓練樞紐。她強調，今天的動土典禮，不只是工程的開始，更代表花蓮在提升生命救災能力上邁入新的里程碑。

徐榛蔚首先感謝內政部消防署及花蓮縣議會支持，花蓮位處環太平洋地震帶與迎風面，花蓮好山好水好風景，有險峻的高山、短而急的溪流以及壯闊的太平洋，常面臨複合式災難的挑戰，花蓮經歷0403強震、0923馬太鞍溪堰塞湖潰壩等重大災難，在此特別感謝來自於國際、全國、中央、各地及地方給予花蓮的協助與關懷以及花蓮鄉親的守望相助。

徐榛蔚強調，花蓮面對的災害類型多元且複雜，特搜隊與消防人員每一次救援都在與時間賽跑，縣府將持續投注資源提升訓練環境與硬體建設，使花蓮在災害準備與專業訓練的能量上更向前邁進。

「花蓮特種搜救隊訓練基地二期新建工程完工後，將是台灣第一座專業繩索訓練中心。」徐榛蔚指出，也更加完備花蓮的特搜訓練防災拼圖，今天的動土典禮，不只是工程的開始，更代表花蓮在提升生命救災能力上邁入新的里程碑。

花蓮消防局說明，花蓮縣消防局特種搜救隊訓練基地二期新建工程位於花蓮縣花蓮市華西127 號，座落於花蓮縣防救災訓練中心基地內，基地面積4,195.7平方公尺，規劃地上四層、總樓地板面積達8,095.23平方公尺，工程經費由花東基金及縣府配合款共同投入，預計於115年11月4日完工。

再者，工程由慶譽營造有限公司承攬，黃毓清建築師事務所負責規劃設計與監造。此案的啟動，象徵花蓮特種搜救戰力將再進一步升級，也代表花蓮在面對災害時的應變能力正式邁入新的階段。

花蓮消防局進一步補充，二期工程核心功能為「繩索訓練中心」，並配置室內車輛破壞訓練空間，整體設計參考新加坡民防學院專業訓練場館，以國際救災標準為基礎，由設計階段就以「高強度繩索訓練」為核心，而非後續改裝的一般場地。這意味著花蓮縣將擁有全台灣最專業、最完整、最貼近實務需求的繩索訓練環境。

值得一提的是，相較於國內多數以倉庫、廠房改建的訓練場地，花蓮此座中心從基地規劃開始就導入繩索訓練需求，包含高度、高差、受力、動線、安全冗餘、複合訓練情境等技術面，均達到全國難以比擬的規格，堪稱國內救災訓練的新里程碑，亦是防救災領域的一項創舉。

「未來也可成為東部地區重要的專業訓練樞紐，大幅提升東部地區的整體救援能量。」徐榛蔚提及，訓練基地完工後，將提供花蓮特搜隊、消防人員、義勇消防人員等全縣救災人力使用，繩索訓練中心可支援懸崖救助、深谷救援、建築倒塌後垂降進入、車體破壞脫困等多元情境，使第一線救災人員能在安全可控的場景中接受真實度極高的訓練。

花蓮縣府表示，今日與會貴賓包括日本香川大學教授金田義行、日本香川大學教授磯打千雅子、日本香川大學教授近藤加惟、中央氣象署地震測報中心副主任蕭乃祺、內政部消防署特搜隊長陳義豐、花蓮縣消防局長吳兆遠、花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞、花蓮縣議會副議長徐雪玉、花蓮縣議員笛布斯.顗賚、周駿宥、林正福、林品仰、吳東昇、鄭乾龍與花蓮市長魏嘉彥、吉安鄉長游淑貞及地方仕紳出席見證。

照片來源：花蓮縣府、花蓮消防局

