花蓮犬貓收容人道處置 陳淑雯強調依法依規由獸醫審慎評估

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／花蓮報導

近日有民眾對於地方政府在犬貓收容業務人道處理相關作業提出質疑，花蓮縣政府今（3）日表示，花蓮縣躍動貓狗收容園區所有收容動物的處置皆嚴格依循《動物保護法》與農業部規範，並以維護動物生命品質與福祉為最高原則辦理，外界無需過度揣測。花蓮農業處長陳淑雯指出，花蓮縣所有人道處置皆依法依規，依循專業獸醫師審慎評估，絕無外界所述不當情形。

「人道處理的核心精神，是為避免動物承受不必要且無法逆轉的痛苦。」花蓮縣政府指出，對於嚴重疾病、恢復無望、明顯痛苦超越生活品質，且經獸醫師團隊多重評估後，綜合考量動物福祉，執行人道處理是避免其漫長受苦、符合專業與倫理的最後選擇，而非任意或輕率的判定。

此外，花蓮農業處補充，進入公立動物收容所的犬貓來源多元，包括棄養、民眾不擬續養、通報捕捉、救援等；多數動物因傷、病、老化、衰弱、攻擊性、傳染疾病等因素，認養或回置成功率較低。若長期關籠不處理，反而會造成高度緊迫、行為異常且降低生活品質，並非對動物最有利的方式。

農業處說明，為確保每一個案均獲最妥善的專業判斷，花蓮縣政府依據農業部「公立動物收容處所人道處理標準作業流程共通性原則」，訂定「花蓮縣狗貓躍動園區人道處理評估標準作業流程」，每件個案均需4位獸醫師共同評估，確認符合人道處理標準後才會執行。

陳淑雯表示，感謝社會各界對收容動物的關心，「花蓮縣所有人道處理作業均依法依規，並經專業獸醫師審慎判斷，絕無外界所稱不當情形」。她籲請大眾理解，流浪動物問題需要社會共同承擔，公部門、飼主與民間團體都不可或缺。

陳淑雯說，未來縣府將持續推動犬貓全面絕育、強化認養媒合、宣導不棄養、提升捕捉精確度等源頭管理措施，並誠摯邀請關心動物福利的朋友一同參與，齊心為改善花蓮的動物收容環境努力。

