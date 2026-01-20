花蓮狼師偷拍女童如廁！半個月犯案48次26人受害 法院重判11年2月

記者林盈君／花蓮報導

去年8月間，花蓮一名32歲林姓男子，擔任某國小的代課教師，卻涉嫌以手機偷拍女童如廁，半個月內高達48次，共有26名女童受害。家長知悉後通報校方，校方隨即報警處理，而林男疑心虛自請離職，案經花蓮地檢署偵辦，今年1月間，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌起訴林男，經花蓮地院審理，重判林男11年2月，全案可上訴。

花蓮狼師偷拍女童如廁，遭判刑11年2月。（示意圖／資料照）

據了解，林男過去有多次偷拍紀錄，但都因與對方和解、撤回告訴，所以未留下刑責紀錄。去年8月間，林男應聘擔任花蓮某國小代理老師，卻利用職務之便，用手機偷拍女童如廁，其中有女童發現後告知家長，而家長因不知情嫌犯身分，遂將此事告知林男，林男先是安撫家長，表示會宣導及加強巡邏，卻趁機將手機影像刪除，隔天又繼續偷拍。

直到家長通報校方，經調閱監視器畫面，發現偷拍狼竟是林男，校方隨即報警處理，林男得知校方報警，遂自請離職。案經花蓮地檢署偵辦，今年1月間，依法起訴林男。法院審理時，林男坦承犯罪，但辯稱係「窺視症、強迫症」，因有疾病請求減刑，但法官認為，林男並無罹患脫離現實之精神病症，且曾按時服藥又自行停藥，可證林男能自主決定是否犯案。

花蓮地院審理，認為林男身為教師，卻為一己私慾偷拍，影響幼童之身心發展，其尾隨進廁所偷拍共48次，其中2次成功拍到影像，加上監視器拍到的畫面，足以認定其犯罪，因此依法《違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂》46罪、《違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像》2罪判刑，合併執行11年2月。

