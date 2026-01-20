花蓮狼師偷拍女童如廁48次！法院重判11年2月

花蓮國小代課老師1個月內偷拍48次，造成26名女學生受害。 圖：新頭殼資料照（示意圖）

[Newtalk新聞] 花蓮某國小一名林姓代課老師多次用手機偷拍女學生如廁，不到1個月時間偷拍次數多達48次，造成26名女童受害，女學生父母得知後憤而提告，花蓮地方法院認為林男利用教師身分之便，在校內公共廁所尾隨多名女童偷拍如廁影像。處以有期徒刑11年2月。

判決指出，林姓教師2013年性騷擾未成年少女、2020年尾隨成年女性進入社區樓梯間、2021年在公開場所偷拍未成年少女裙底風光，但3件都因和解撤回告訴，未留下刑責。隨後林男2024年應聘花蓮國小代課老師，擔任5年級班導。

檢警調查指出，林男從學生到校第一天，便開始頻繁尾隨女學生進入廁所，直到9月間，有女學生在學校上廁所聽見有手機拍照聲音，女學生返家時告知家長，隨後家長先向林姓導師反映，怎料林男隱匿不報，甚至還繼續偷拍，家長發現不對勁隨即向校長舉報。

校方調閱監視器畫面發現林男尾隨女學生進廁所，立即報案處理，同天林男自請離職。花蓮地檢署去年依違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪嫌起訴林男。花蓮地方法院指出，林男身為老師，卻使原本應該安全的校園環境不再安全，讓被害女童對應保護自己之人的信任破碎。

法官認為，林男尾隨女童進廁所偷拍共48次，其中2次成功拍到影像，其餘46次偷拍未遂，但被監視器拍下進出畫面，勘認已著手犯罪，依違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像未遂共46罪、以違反本人意願之方法使兒童被拍攝性影像共2罪，合併執行11年2月。

