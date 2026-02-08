花蓮狼師手肘揉女童胸辯時間短 強制猥褻判處3年8月

花蓮一名狼師用手肘揉女童胸部遭法院判刑後不斷上訴，花蓮高分院日前駁回狼師上訴。(記者王錦義攝)

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣一名擔任國小四年級學生導師的男子，從2016年9月起，經常對班上女學生趁訂正作業、日記的機會，用手捏女童臉頰，同時用手肘放置在女童胸部上揉動、碰觸，法院認為被告犯加重強制猥褻罪事證明確，判處3年8個月徒刑，被告狼師不斷上訴，台灣高等法院花蓮分院日前駁回狼師的上訴。

檢警調查，被告擔任花蓮縣某國小四年級至六年級導師，明知被害人為未滿14歲女童，竟為強制猥褻之犯意，於2016年9月開學起，至2019年6月間，在班級教室內，多次趁訂正作業、日記機會，利用女童年幼對於性事尚屬懵懂無知，思考力、判斷力及自我保護能力均不如成年人而不敢反抗導師的狀態，以一隻手捏女童臉頰，同時把手肘放置在胸部上碰、蹭其胸部。

女童感覺不舒服但害怕，一直隱忍到六年級發現也有其他女同學有遇到一樣狀況，告訴社工後男師在2019年底遭檢警調查，男師辯稱碰觸時間僅有1、2秒，不是故意，但也向法官坦承有用手捏女童臉頰，也好奇女童在發育期，才想去碰到胸部。辯護人也以時間僅有短暫性、偷襲性的表徵，只是趁女童不及防備，應只構成性騷擾罪。

法官認為，強制猥褻罪基於滿足性慾的主觀犯意，以違反被害人意願之方法，足以誘起、滿足、發洩人之性慾，而使被害人感到嫌惡或恐懼一切行為而言。被告自承碰觸女童胸部時，心情有一點愉悅，有成功興奮的感覺等，足認被告以手肘放置在女童胸部上持續揉動行為，其目的確係在滿足其個人慾念，客觀上足以誘起他人性慾，顯見被告所為係屬猥褻行為甚明，至碰觸、搓揉的具體時間、長短不是重點。

依據多名證人、事證，法官認為，被告身為國小導師，竟為逞個人私慾，利用學童及其家長對於被告信任，藉機以強制猥褻行為滿足自己性慾，嚴重戕害女童身心健康與人格發展，敗壞社會善良風俗，又引起學生及家長恐慌與對教職人員之不信任，所生危害誠屬甚鉅，原審判決之認事用法均無違誤，量刑亦屬妥適，自應予以維持。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

台灣高等法院花蓮分院外觀。(記者王錦義攝)

