即時中心／林韋慈報導

花蓮縣卓溪鄉昨（5）日發生一件孤獨死案件，有一名賴姓獨居男子（60歲）久未有消息，他七年未見面的友人登門拜訪，意外從窗外發現賴男已化身白骨，警方獲報破門入內，正在釐清死因。











據了解，昨（5）日警方接獲通報，花蓮一處民宅發現一具白骨遺骸，根據屋內證件確認身分為屋主賴男（60歲），賴男久病纏身，並且獨自住在卓溪鄉台30線旁一處民宅，已7年未見的友人突上門探訪，卻發現大門上鎖，敲門無人回應，往窗內查看意外看見一具白骨，嚇得趕緊報警。

事後友人難過蹲在路邊無法言語，鄰居也表示，賴男生病多時，約一年沒有看到他外出，有酗酒習慣，初步懷疑是因病死亡，不過詳細死因仍需要檢警正式相驗；玉里警方表示，目前全案依刑事程序處理。

原文出處：快新聞／花蓮獨居男子變白骨 老友上門探視當場嚇傻

