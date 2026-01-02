花蓮玉里公墓驚見赤裸女屍 男友涉虐殺遭羈押禁見

2025年12月31日，花蓮縣玉里一處樹林發現女子裸屍。資料照。讀者提供



花蓮縣玉里鎮一處公墓於去(2025)年12月31日上午11時許，驚傳發現一具女性遺體。警方接獲報案後立即趕赴現場，發現死者為28歲林姓女子，其遺體全身赤裸，身上多處傷痕，疑似遭受暴力對待，並有輪胎輾壓痕跡及頸部勒痕。現場封鎖後，警方迅速展開調查，並在現場逮捕死者50歲的男友呂姓男子，經檢察官訊問後認為呂男涉犯《刑法》第271條第1項殺人罪，罪嫌重大，有事實足認有逃亡及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

廣告 廣告

警方查出，涉案的呂姓男子出身當地知名政治世家，與死者林女相戀已超過1年，兩人相差22歲。林女雖已離婚，但因需照顧與前夫所生子女，長期居住於前夫家中。直到與呂男交往後，林女才搬離前夫住所。案發當日，呂男聲稱兩人發生爭吵後，林女自行跳車而導致意外身亡，並推稱林女身上的傷痕與輾壓痕跡皆為事故造成。

然而，經警方深入調查發現，呂男車輛的前後保險桿檢測到明顯撞擊痕跡及血跡，且在呂男住處採集到血跡反應。此外，警方在呂男的隨身物品中搜出毒品殘渣。林女遺體經檢視後，發現其身上有遭受凌虐、勒頸及車輛輾壓的痕跡。

另一方面，花蓮地檢署在接獲花蓮縣警察局玉里分局通報，花蓮縣玉里鎮某公墓發現女子遺體，經初步檢視死者身上有多處明顯外傷。檢察長陳佳秀高度重視，立即指派檢察官指揮偵辦，在綜合相關事證後認為呂男涉有重嫌，將他拘提到案。

經檢察官訊問後，認為呂男涉犯《刑法》第271條第1項之殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡及勾串共犯之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押之原因及必要，向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。

花蓮地檢署表示，本案發生後，為保障犯罪被害人家屬權益並落實柔性司法精神，已於第一時間啟動犯罪被害人保護機制，通報財團法人犯罪被害人保護協會台灣花蓮分會，提供被害人家屬法律扶助、心理諮商輔導及急難救助等全方位一站式服務，以同理心陪伴家屬度過艱難時刻，協助修復創傷，重拾生活力量。

更多太報報導

開工喝咖啡！星巴克買一送一 路易莎、超商優惠一次看

教書還要防告…一通投訴就查數月 雄中校長莊福泰揭校園濫訴3大困境

稱家中陳佩琪最反對民進黨 柯文哲：會勸她上班，不然每天寫臉書我很頭痛