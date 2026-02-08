花蓮玉里大橋重建進度逾6成 明年4月可全面通車

花蓮縣玉里大橋是南花蓮交通重要命脈，4年前因0918強震受損後，公路局啟動改建工程，目前進度已逾6成，且南下橋已完工通車，正在施工的北上橋預計明年4月竣工開放通行。（公路局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣玉里大橋是南花蓮交通重要命脈，因橋梁位處板塊交接處，每年平均「長高」2公分，4年前因0918強震列為危橋後，恐危急用路人安全，重建工程刻不容緩，經公路局3年前投入40.6億採「半半施工」展開工程，目前進度已逾6成，且南下橋已完工通車，北上橋預計明年4月竣工開放通行。

玉里大橋位在歐亞板塊、菲律賓海板塊交界處，南下北上「兩代橋」分別在民國66年、民國83年建造完成，2座橋梁4年前均在0918強震中受損，其中南下橋結構毀損嚴重被列為危橋，公路局蘇花改工程處3年前啟動改建工程。

蘇改處考量玉里大橋是南花蓮交通要道，工程期間採「半半施工」，先拆除重建南下橋，開放北上橋雙向通行，待南下橋新橋完工通車後，再展開北上橋工程，減少對當地交通的衝擊。

蘇改處長李宗仁指出，玉里大橋南下橋已在去年4月完工通車，目前正在進行北上橋的工程，截至去年12月底，改建工程進度已達61.59％，預計明年4月可改建完成並開放通行。

蘇改處指出，玉里大橋新橋長約685米，寬度會從原有的8.5米拓寬至14米，雙向各提供2快車道、1慢車道、行人與自行車道，且配合秀姑巒溪治理線，跨徑加大，橋面提高1公尺許，另外配合橋梁位在板塊交接處的「長高」特性，採箱型鋼梁設計，支撐墊採活動式可逐年調整，以百年使用來設計。

另外，蘇改處自106年起啟動台9線花東縱谷景觀大道計畫，以12標工程拓寬壽豐鄉木瓜溪橋至富里鄉縣界橋路段舊有路段至30米，雙向各提供2快車道、1慢車道及人行道，改善總長度約43公里。

蘇改處工程科長陳勝雄指出，截至去年底計畫已完成5標，現有4標正在施工，包含三民聚落路段預計，今年10月中旬完工；玉里至東里段明年4月竣工；瑞祥至三民段、東里至東竹段明年底完工；設計中的3標為光復至大興段、東里聚落、東竹至富里路段。

李宗仁補充提到，由於物價跟工資上漲，修正計畫待行政院核定後，會盡快發包光復至大興段、東里聚落、東竹至富里路段的工程，希望119年前能全數竣工，完成花蓮境內台9線的拓寬工程。

