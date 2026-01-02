花蓮玉里大禹公墓發現裸屍 死者男友涉殺人罪遭羈押禁見

廖榮寬主任檢察官表示，因犯嫌有有逃亡及勾串共犯之虞，向法院聲押獲准。（圖：梁國榮攝）

花蓮縣玉里鎮大禹公墓日前驚傳命案，警方於樹林間發現一具全裸女性遺體。經調查，死者為28歲林姓女子，遺體全身多處外傷，臀部更發現疑似遭輪胎輾壓的痕跡，死因引發外界高度關注。

警方指出，51歲呂姓男子於去年12月31日向警方報案，聲稱在玉里鎮大禹公墓發現其女友林女倒臥地面，身上僅以破損衣物覆蓋，已無生命跡象。經查，呂男為花蓮縣卓溪鄉代會前主席之子，過去曾因毒品案件入獄。

呂男在警詢時辯稱，12月29日接女友到玉里同住，期間因女方吵著要返家發生爭執，隔日晚間他刻意開車至大禹公墓「嚇唬對方」，雙方再度爭吵後，林女自行跳車不慎摔落致死，強調自己並未殺人。

廣告 廣告

不過，警方認為呂男說詞前後矛盾，且與現場跡證不符，並在其車輛內採集到多處血跡反應，研判案情不單純，因此依殺人罪嫌將呂男移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮地檢署主任檢察官廖榮寬表示，檢方複訊後認定呂姓嫌犯涉犯殺人等罪嫌重大，且有逃亡及勾串共犯之虞，所涉為最輕本刑五年以上有期徒刑之重罪，向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲法院裁准。（梁國榮報導）

◆發揮雞婆精神，兒虐家暴事件請通報保護專線113！

◎拒絕暴力 請撥打110

◆毒品引進門，全家近鬼門；珍惜生命，拒絕毒害。毒品防制諮詢專線：0800-770-885