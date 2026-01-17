花蓮玉里婆婆溪床迷路驚險10公里 搜救隊連夜展警民合作

花蓮老婦山區失蹤10公里警民合作驚險救援全紀錄。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮縣玉里鎮近日發生一起驚險事件，1名田姓老翁報案稱，其妻子上午外出散步後遲遲未返家，家屬在住家附近尋找未果，擔心發生意外，遂請求警方協助，接獲報案後，中平派出所所長立即行動，將失蹤婦人的訊息發布至轄內各村落的 Line 群組，並請村長透過廣播方式通知部落民眾留意婦人行蹤；同時，員警也調閱周邊監視器畫面，發現婦人沿著豐坪溪溪床向山區行走，擔心其不慎可能導致意外發生。

當天下午 3 點，所長余明和集結部落幹部、山警及熱心民眾，共同展開搜尋行動，搜救隊伍沿溪床、山徑及林道進行地毯式搜索，並分段推進、交叉比對地形，確保不遺漏任何可能的藏身或跌倒地點。經過長時間的努力，終於在下午 6 點 30 分左右於督林山區發現高姓婦人倒臥在地，距離住家約 10 公里，地形崎嶇且海拔約 20 公尺。

為爭取救援時效，搜救人員立即將婦人用小貨車載下山，並同步通知消防單位派遣救護車送醫，確保婦人獲得即時醫療照護。

玉里分局長黃清暉表示，此次救援行動充分展現警方守護民眾生命安全的決心，也彰顯了警民合作及社區互助的力量；同時提醒，家中若有年長、行動不便或身體狀況不佳的長輩，應多加注意其外出行蹤，必要時可配戴定位設備或攜帶聯絡資訊，以便在緊急狀況下迅速提供協助。

