花蓮玉里山區命案！28歲女全裸陳屍公墓「頸部勒痕、身上輪胎痕」 男友涉重嫌遭移送

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

花蓮縣玉里山區今（31）日驚傳命案！一名28歲林姓女子衣衫不整倒臥在大禹公墓樹林內，身上傷痕累累、頸部有勒痕，且臀部還有輪胎壓痕，疑似遭殺害棄屍，警方獲報後，立即至現場圍起封鎖線，懷疑林女的50歲呂姓男友涉有重嫌，當場將人以現行犯逮捕帶回，而呂男則辯稱是情侶吵架，且傷痕是女方自行跳車造成，訊後警方依殺人罪嫌移送偵辦，詳細案情有待進一步調查釐清。

林姓女子陳屍花蓮縣玉里公墓，全身傷、脖子有勒痕，呂姓男友涉有重嫌遭移送偵辦。（圖／民眾提供）

據了解，玉里警分局於今上午11時許，接獲呂姓男子自行報案，稱林姓女友倒臥地面、已失去呼吸心跳，立即派員前往封鎖現場，發現林女衣衫不整，身上有多處擦挫傷，頸部有勒痕，臀部還有明顯輪胎輾壓痕，經鑑識人員採證，呂男車輛前後保險桿皆撞擊毀損、沾染血跡，住處也有血滴，警方以現行犯將呂男逮捕，並在其身上查獲毒品殘渣。

經調查，呂男表示與林女自今年10月開始交往，辯稱2人在事發前爆發激烈爭執，但林女傷勢是氣急自行跳車所致，警方調閱周邊及沿線監視器畫面，認為呂男涉有重嫌，且說詞諸多矛盾，訊後依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，而鑑識人員已將相關跡證送驗，確切案情尚待釐清。



