花蓮玉里歲末圍爐 大家族凝聚善願力

歲末寒冬，回家的時刻到了。慈濟在玉里藝文中心舉辦「歲末冬令發放暨圍爐活動」，從光復鄉到花蓮最南端的富里鄉，共有500多人齊聚一堂，一起圍爐迎新年。其中有來自瑞穗的祖孫二人，分別捐出秀髮和編織手環，還有住在光復的受災戶現身分享，要從小小的善開始做起，回饋社會大愛。

「看一下 妹妹的頭髮，你很有愛心 很有心。」

拿出自己原來的一束秀髮，還有阿媽親手編織的手環，這是祖孫二人，想到能跟大眾結緣的方式。

照顧戶 田妹妹：「因為我已經留很久的頭髮，想說 就是(直接)剪掉很可惜，想說來捐頭髮，希望我的頭髮 可以再利用，幫助其他沒有頭髮的人。」

照顧戶 林女士：「你們都有補助那個，助學金給妹妹，真的還有我們家裡，馬桶還有(安裝)手扶的(輔具)，還有每年的中秋節，你們都送我們月餅，謝謝你們 你們有愛心，所以我用一點點的東西，回饋給你們。」

一年一度，回家了，慈濟舉辦歲末發放和圍爐活動，花蓮南區，從光復到富里，500多人，都來到玉里藝文中心，共襄盛舉。

慈濟志工 黃麗雲：「光復堰塞湖 溢堤了以後，我們新增了很多照顧戶出來，藉由這一次的相聚，我們所關懷的照顧戶 話家常，都是在今天見面了以後，大家可以有一個很好的互動。」

光復照顧戶 沈宗錡：「我剛才看了我們光復鄉的，堰塞湖的大水，沖下來的時候(的影片)，我哭了 因為我在光復鄉，佛祖街 住了快80年了。」

經歷這一場災害，在心中留下的，只有愛和感謝。

光復照顧戶 沈先生：「慈濟的很多志工，來幫我們清淤，來幫我們煮東西吃 就覺得說，我們就不會覺得很孤單，還有全省各地 ，甚至全世界(的志工)，讓我覺得說 世界還是有愛。」

照顧戶 林女士：「我要存1塊 2塊 5塊 10塊，累積然後可以奉獻。」

受之於人，有一天也要奉獻出去，讓愛無止息。

