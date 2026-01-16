花蓮玉里社區書屋伴兒少成長 彌補偏鄉教育資源落差

生活在都市的人，很難想像偏鄉的生活？當偏鄉孩子的父母都得到外縣市工作時，孤獨環境中長大的兒少們都有可能會受到負面影響。所幸花蓮有一些部落社區設有書屋或家屋，為的就是及時輔導當地的兒少放學或放假時有個去處能學習各種技能，避免走上偏途。

食農教育教師林駿宏表示，「他們慢慢長大，有些孩子他本來不做，但是他願意去嘗試，對我來講這件事情是很開心的事情。」

書屋媽媽文儷珺回應，「我就在部落，那你知道他家庭的樣貌，這個孩子也是你從小看到大的，那對我來講能夠拉一把就是拉一把。」

玉里書屋的老師們規劃多元教育課程，除了讓學生們走入大學校園，每年也會安排一次到外縣市遊學觀摩。

書屋媽媽文儷珺說明，「讓他們認識什麼叫台北火車站，然後去地下街逛，什麼叫做地下街？帶他們去飯店又帶他們去看展覽。」

在書屋被拉拔長大的小孩有著來自書屋媽媽和老師的關愛，他們學會了技能也學會了責任感，探索自我和培養才華。

書屋學生溫子豪表示，「吉他、樂器或者是舞蹈烹飪之類的，如果沒有這邊的課程的話，我可能不會主動去接觸到。」

書屋是偏鄉父母安心託付孩子的地方，也讓教育更臻完善，社會也少了一些問題，他們期待社會多支持他們的理念。