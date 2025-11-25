花蓮玉里83歲嬤遭撞重傷昏迷 肇事男落跑竟掉「這物」曝光

花蓮83歲嬤遭撞重傷肇事男4小時內被逮。（圖 ／翻攝畫面）

花蓮縣玉里鎮23日晚間發生一起嚴重車禍，1名83歲張姓老婦人步行外出時，竟在住家附近遭車輛撞擊，當場倒臥路旁、全身多處重創，情況危急。肇事車輛在撞擊後未停下施救，竟匆匆逃逸，但肇事者萬萬沒想到，自己在現場留下的一塊「拖車鉤蓋」，竟成為警方循線破案的關鍵證物，最終讓他在短短4小時內落網。

玉里警分局當晚7時許接獲通報，張姓婦人於6時外出後遲遲未返家，家屬沿途尋找時，竟在台9線266.1公里處的三民路段南下車道旁，發現她倒臥血泊中，鞋子散落一旁，傷勢嚴重。家屬緊急將她送往玉里榮民醫院急救，醫師指張婦顱內出血、頭骨骨折、骨盆多處裂傷，經搶救後仍昏迷不醒，目前在加護病房觀察。

廣告 廣告

警方抵達事故現場時，肇事車輛早已不見蹤影。惟在周邊搜尋時，員警意外發現一片白色、約手掌大小的塑膠蓋子，研判可能為車體零件。經仔細比對後確認這塊「拖車鉤蓋」恐正是肇事車輛行進間掉落的關鍵證據。警方立即調閱沿線監視器，鎖定可能車種，並依蓋子形狀縮小範圍，最終在案發4小時內順利查獲車輛，並逮捕65歲林姓男子。

林男起初否認肇事，還聲稱自己當時不在現場，直到警方亮出「拖車鉤蓋」這項鐵證，他才語塞鬆口，承認因天色昏暗未看見行人而撞上，且因害怕受罰才會逃逸。全案訊後警方依《刑法》肇事逃逸罪移送花蓮地檢署偵辦。

玉里警分局長黃清暉表示，初步研判，事故主因與林男未注意車前狀況及肇逃行為有關，而行人則疑似未行走斑馬線即直接跨越車道，不過詳細肇因仍待進一步調查。他也呼籲駕駛人切勿心存僥倖，肇事逃逸不但無法免責，反而讓刑責更加嚴重，更可能讓傷者錯失黃金救援時間。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

升教授好難1／全台首件！台大阻師升等不甩教育部 法院判國賠10萬

高三學長被擦撞爆氣！竟拖行學妹3層樓還剪髮 教育局回應了

祈錦鈅結束2年短命婚！「撐著破爛身心靈1年」心碎斥丈夫不聞不問