花蓮王遭張峻踹桌 3Q：重建座談≠傅窩house！補槍1句..
論壇中心/綜合報導
花蓮立委傅崐萁舉辦「光復重建座談」卻傳出會議僅邀請部分村長、鄉民代表，有不少災民被擋在議場外，議長張峻踢館踹桌子大罵「為什麼不通知」，傅崐萁則回嗆「黑道，現行犯，抓起來」，場面混亂。立院榮譽顧問陳柏惟在《台灣向前行》節目中表示，有些人是用道理在說政治、「有些人先站在政治立場上說道理」，狠酸傅崐萁「說誰黑道？是在自我介紹嗎？」
陳柏惟表示，光復鄉要開會，結果有一半以上的災民在外面等，如果說很多鄉民或是災民進來，人數太多難以管控，這個可以還理解，但你連民意代表都不可以進去，「連議長都擋在外面，是沒政府了嗎？」 陳柏惟更點出疑點，裡面開會的人看似「一片安靜、沒有意見」這也啟人疑竇，如果是傅家豪宅「傅窩house」自己開、管家會議，那就是張峻不對，但你用官方平台、用重建條例為引子，再用光復鄉災民為討論內容，結果有一半的人被你擋在門外「議長這一腳可以充分表達光復鄉的憤怒」。
陳柏惟追問，對比個重建過程「徐榛蔚在哪？」 更痛批花蓮現在「篩選民眾」，以後天災人禍你是不是也要篩選、發補助是不是也要篩選，施政是不是也要篩選，擺明就是分大小眼。對於傅崐萁嗆張峻「黑道抓起來」，3Q狠酸「傅崐萁對黑道定義」如果是要關過的才有算大尾，那現場也只有傅崐萁關過，他應該是在「自我介紹」，是我們誤會他了。
