花蓮理想渡假村第二次環差初審過關 規劃申請環教場所、設置獨立保護區
花蓮理想渡假村開發計畫第二次環境影響差異分析報告，於1月21日進行第三次環評初審。渡假村基地有八成五面積尚待分期分區開發，這次變更開發範圍因補列土地而增加，並因應旅遊市場調整觀光策略。飯店計畫申請環教場所，未開發的基地亦正規劃設置「生態教育中心」，獲多名環委肯定，最終此案決議修正通過。
旅客人數不如預期 調整觀光策略
「花蓮理想渡假村開發計畫」總面積原為133.2公頃，基地對外主要交通道路為理想路，往東銜接接台11丙線，往西北銜接台9線。核定範圍內劃分為公共設施、住宿設施、遊憩設施及景觀花園共四區。其中住宿設施區「理想大地渡假旅館」已完成開發，現為一般旅館營業中；遊憩設施區「理想PAARK水岸生活」亦已陸續開發 。
至於本次變更，為清查基地範圍後，發現部分遊憩用地歷經農水路廢溝、道路徵收、土地分割，以及花蓮縣地政事務所地籍重測結果等因素，致土地面積有所異動，部分土地經分割後未完整正確登錄土地地號於清冊內。本次變更後，開發面積增至134.7公頃。
同時，花蓮近年經歷地震、強降雨，加上疫情、火車脫軌翻車、國旅衰退等多重因素，衝擊觀光旅遊市場。開發單位雖依計畫投入開發，但市場反應未如預期，故調整分期分區計畫、建物配置調整、開發期程，並引進人口、污水量、生活用水量及廢棄物量等項目，祈望符合遊憩市場發展需求。減少遊憩設施區及住宿設施區的面積與規模後，縮減部分會調整為景觀花園區，使面積增加5.1公頃。
劃設不對外開放獨立保護區 未來計畫取得環教認證
開發單位回應上次審議時環委對生態保育的疑問，強調景觀植栽會以台灣原生種及適生種植物為主，湖畔邊保留自然草皮及濕地，減少人為干擾，並會選擇適合生態復育的相關植栽，例如蜜源植物冇骨消、賊仔樹、山龍眼等，結合棲地經營，增加動植物相豐富度。
此外，就保育類的保育措施，開發單位承諾會根據園區生態，規劃進行每季一次的長期監測，除了以人工植栽強化棲地結構、依照調查結果移除外來種外，亦會設不開放民眾體驗的獨立保護區。
值得注意的是，開發單位稱飯店過去十幾年來已常態規劃生態解說導覽遊程，未來也計畫取得環境教育認證場所、辦理環教課程，提供學校團體與一般遊客多元學習機會。基地未來亦將規劃設置「生態教育中心」，除解說導覽外，亦會有體驗活動認識園區自然生態、保育類物種及棲地復育成果等。
會議上，環委簡連貴建議納入附近原住民族傳統歷史文明的教育，增加在地連結、亮點與特色，「原住民族這些夥伴也能夠參與的話，我想可以讓這樣一個開發案更能有勇氣經營。」此外，也有環委關心分流水與再生水水質的差異、用水量、空污等，同時亦有多名環委肯定開發單位規劃辦理環教場所及課程。
環委最後決議本次環差分析報告審核修正通過，開發單位並需於4月30日前補充修正，以圖示方式呈現開發範圍內的植栽種類、數量及配置，強化說明生態的具體保護作為；補充說明在不同負荷條件下，分流操作機制及放流水、再生水水質穩定控管措施等。
