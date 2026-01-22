花蓮瑞穗露營區 2／10重新營運

花蓮縣瑞穗露營區開放營運迄今逾10年，部分設施及有頂營位屋頂2年前因風災嚴重受創而暫時閉園，東部海岸國家風景區管理處斥資近100萬元修繕，去年底完工後，今年1月委外招租，預計2月10日、農曆年前重新開放。

瑞穗露營區位在秀姑巒溪遊客中心旁，園區面積1.5公頃，因空間廣闊、林木成蔭，營位還有屋頂能避風遮雨，靠近泛舟起點，知名景點也相當多，包括瑞穗溫泉區、瑞穗牧場、蝴蝶谷森林遊樂區等，東管處民國102年開放招租營運後，成為旅人露營首選之地。

前年10月底康芮颱風重創東台灣，瑞穗露營區有頂營位的屋頂及木棧板遭狂風吹毀，園內部分設施因老舊也出現損壞，東管處隨後關閉園區，投入近100萬元全面修繕，工程去年底完工後，今年1月中完成招租，預計2月10日重新營運。

東管處管理科長王彥惠說，營區部分有頂營位受創嚴重且不堪修繕，已改成無頂營位，這次重新對外開放將提供29座有頂營位、8座無頂營位，營位都有用木棧板架高隔絕地面溼氣，現場提供遊客導覽服務、無障礙設施、寵物友善空間及專屬盥洗設備。

她指出，考量附近秀姑巒溪遊客中心正在重建，目前暫時與業者訂定2年租約，未來再視整體園區狀況做規畫，並透過分期工程展開修繕，另外，遊客中心與露營區間相隔1條馬路，重建工程現場有設置圍籬，施工單位會控制粉塵，露營區周邊有綠籬圍著，不影響遊客露營的體驗。