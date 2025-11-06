花蓮環保志工代表隊震撼全國群英會賽場 競賽成績亮眼





花蓮縣政府欣喜宣布，花蓮縣環保志工代表隊遠征雲林縣，日前參加114年度「全國環保志（義）工群英會」全國競賽，一舉奪下「環保金頭腦」、「資源分類王」、「清掃接力賽」三項特優及「資源灌籃高手」優等的亮眼成績，展現花蓮志工團隊深厚的環保實力與團隊凝聚力，為花蓮環保志工精神寫下精彩一頁。

此次賽事由環境部主辦，匯集全台各縣市頂尖環保志工隊伍同場較勁、激盪實力。本次花蓮縣代表隊由「花蓮縣環境教育大使服務隊」、「吉安鄉環境保護發展協會」及「舞鶴環保志工隊」組成，代表隊選手展現高度紀律與團隊默契，將平日扎實的環保知能化為賽場上的實力與自信，從「環保金頭腦」、「資源灌籃高手」、「資源分類王」、「清掃接力賽」等關鍵項目一路過關斬將，憑藉長期深耕環保工作的知能、經驗與靈活應變能力，以高標準、高意志展現實力，在激烈的全國競賽中脫穎而出，為花蓮拿下三特優、一優等的佳績。

廣告 廣告

縣長徐榛蔚表示，這次花蓮環保志工團隊能在全國舞台上大放異彩，象徵的不只是競賽實力，更代表花蓮環保志工體系的成熟與團隊默契，環保不僅是比賽的榮耀，更是生活中一點一滴的守護，除了向所有參賽志工表達由衷祝賀外，也向所有奪牌的隊伍、志工選手致敬，花蓮因你們而驕傲，讓環保、永續的精神延續，成為花蓮的日常。

花蓮縣環保局表示，此榮耀來自長年扎根於環保工作的志工夥伴們不懈的努力與投入，從資源回收、環境巡守到環境教育推廣，花蓮環保志工以行動守護山海、守護家園。優異成績的背後，是花蓮環保志工數十年來在「環境教育」與「環保工作」不斷累積的信念，在為環境服務的同時，共同帶動地方環境改善與公民環保意識提升。

更多新聞推薦

● 股利、利息年結2萬要繳補充保費 卓榮泰下令暫緩具爭議規劃