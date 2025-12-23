花蓮環保餐具清洗中心啟用

花蓮縣政府打造全縣首座專業級環保餐具清洗基地，協助活動、公部門及餐飲業者減少一次性免洗餐具使用量。（記者林中行攝）

記者林中行∕花蓮報導

推動源頭減量、落實循環經濟政策，花蓮縣政府二十三日舉行「花蓮縣環保餐具租借及清洗中心」啟用典禮，縣長徐榛蔚親自到場主持，透過中央與地方資源整合，縣府打造全縣首座專業級環保餐具清洗基地，協助活動、公部門及餐飲業者減少一次性免洗餐具使用量，實現更完善的綠色生活環境。

徐榛蔚表示，全球暖化帶來極大挑戰，世界各國落實淨零碳排政策刻不容緩，永續是花蓮的日常，每一個人都要從自身做起，從教育、環保、觀光、運動等各方面。

徐榛蔚指出，花蓮縣創下非常多的第一，無論是全國第一座璞石閣生質能源中心、東大門夜市率全國之先的環保夜市，到今日環保餐具清洗中心啟用也是全國第一座。

徐榛蔚強調，從全民運、全中運，花蓮在舉辦大型賽事時，使用不鏽鋼便當盒供應工作人員或選手使用，持續推動相關減塑活動，就是希望從源頭開始減量。

一一五年花蓮將迎來「二０二六世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC）」與「二０二六國際少年運動會（ICG）」兩大國際盛事，屆時將吸引上千名來自國內外各地的選手及眷屬齊聚花蓮，花蓮也會落實各項淨零碳排行動，讓所有參與者在運動比賽及到花蓮觀光時也能環保永續，為地球盡一份心力。

花蓮縣環境保護局長饒慶龍表示，環保餐具清洗中心採用商用級自動化設備，從高溫沖洗、烘乾到紫外線殺菌皆依檢驗標準操作，並配置專業人員控管流程，確保餐具潔淨度達到食品衛生規範。

饒慶龍指出，試營運期將以縣內大型活動、學校與機關及東大門夜市攤商為適用對象，後續將持續盤點資源並擴大服務範圍，打造可供全民使用的綠色平台。