花蓮環保餐具清洗中心揭牌 首階供夜市租借、清洗餐具

在縣長徐榛蔚揭牌下，全國第一座環保餐具租借及清洗中心正式營運，耗資1.45億，其中花東基金就支應了1.3億，興建目的主要是希望能減少一次性免洗餐具使用。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「飯店業的朋友、餐飲業的朋友可以介紹到清洗中心來，來為大家服務，讓我們清洗中心能夠一天一條線是2萬組，2條線就4萬組。」

縣府規劃將以OT方式委外給廠商經營，第一階段主要提供給東大門夜市環保餐具租借以及清洗。但0403地震與0923光復洪災後，花蓮觀光人數銳減，能否順利經營這議題在花蓮縣議會裡爭議已久。

花蓮縣議會議長張峻質疑，「真的有足夠的餐飲業者願意，也有能力來配合嗎？那如果餐具量不足、需求不夠，會不會在觀光還沒有回溫之前就在空轉，甚至最後變成蚊子館，浪費公帑？」

環保局強調，試營運期間其實都有邀請餐飲業者來試洗，深獲好評，明（2026）年1月會先提供環保免洗餐具給東大門夜市來租用與清洗，但收費標準目前還未公布。

記者向東大門攤商提問，「清洗定價大家有沒有什麼樣的基本訴求？」

東大門攤商彭靖回應，「還好啦，就是我們全力配合他們，因為畢竟我們是觀光處、縣府管的嘛。」

縣府表示目前已有廠商投標，29日審議過後就可正式營運，未來公布收費標準時也會訂定優惠價，希望在地餐飲業者都能參與。

