花蓮環科園區廚餘暫置破千桶 環保局：有望月底清運完畢

花蓮環保科技園區目前暫時堆放逾1000桶、共160噸家戶及事業廚餘，去化問題備受關注。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

受923花蓮光復洪災、10月非洲豬瘟影響，花蓮環保科技園區暫時堆放逾1000桶、共160噸家戶及事業廚餘，去化問題備受關注。環保局目前已規畫短、中、長期解決廚餘問題，最快能在月底前處理堆放園區的廚餘量，未來也會透過分流處理、增廠擴能，及公私協力設置高效能堆肥中心等方式，把廚餘資源化達到再利用目標。

花蓮家戶廚餘量每日約20噸，過去都是送到位在鳳林鎮的環保科技園區的廚餘處理廠處理，事業廚餘量每日約30噸，委由業者收運送往外縣市養豬場去化。

不料光復洪災後，環科滿是淤泥且廚餘處理設備也泡水受損，家戶廚餘去化被迫停擺，10月又因非洲豬瘟疫情，全國禁用廚餘養豬，致園區堆置大量廚餘，議會日前為此召開專案小組會議，與環保局和廚餘代操業者針對園區廚餘現況，研議短、中、長期的改善措施。

環保局表示，環科廚餘處理廠10月27日恢復運作後，日處理量從原本的40噸降至10噸，不及去化家戶及事業廚餘每日的生成量，造成現場暫置約160噸、1000餘桶的廚餘。

環保局指出，短期改善部分，經12月12日緊急更換處理設備零件，規畫以前處理破碎、脫水後，配合廠區內堆肥資源化處理，每日約可去化約50噸，月底前應能處理完成160噸暫置廚餘量。

中期部分，環保局正積極協調中華紙漿花蓮廠，以直立式醱酵槽協助分流處理部分家戶廚餘，屆時每日處理量可再增加約5至8噸，同時也會在環科新設2座廚餘快速醱酵處理廠，及1座黑水虻生物處理系統，預計4個月至6個月上線後，日處理量可達50至80噸，能逐步去化每日新增及既有暫置廚餘。

另外，行政院拍板民國116年起全面禁止廚餘養豬，環保局為擴充整體處理量能，未來也規畫與花蓮廠合作設置高效能堆肥中心，預估日處理量為70噸，且廚餘也能資源化成堆肥並作為土壤改良劑，達到再利用的效果。

至於業者反映廚餘桶數量不足暫存廚餘、緊急應變期間免收處理規費、增設地磅以利作業程序合法，及設置清洗廚餘桶區域等問題，環保局表示，已規畫購買6000個廚餘桶，提供業者暫放廚餘；規費部分目前朝向月底前都不會收費，後續也會再跟業者討論相關措施；地磅跟清洗區未來會設置。

