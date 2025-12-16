花蓮生涯探索計畫 培養青少年擁有發現美的眼睛

用心妝點獨有的香氛石

為幫助未升學未就業青少年進行生涯探索與定向，花蓮縣青少年生涯探索號計畫和霧寓美學館於10-12月共同舉辦彩妝示範與教學和香氛石的製作共計4場次體驗活動，邀請12-18歲的青少年一起在講師的引導下，從鏡子中看見自己的本來面貌及學習到如何可以讓自己和生活變得更美好的魔法。

在彩妝活動的部分，美學館主理人新晨不僅引導學員現場體驗完整的保養及妝容流程，更特別強調「因人而異」的個別化教學。她會在現場逐一觀察參加者的五官特色，教導針對眼型調整不同的眼影暈染方式與眼線走向；根據眉型與臉部比例，示範如何塑造自然又符合個人特質的眉妝，讓眼神更有神采。依照膚色冷暖調，建議適合的唇色，展現個人風格與氣質。並特別針對不同鼻型提供專屬技巧，讓妝容更自然、五官更立體。最後示範如何透過修容與打亮技巧，營造立體感。

講師在現場逐一示範，並依照每位學員的五官特徵給予個別化指導，讓參加者能掌握「妝容不只是遮掩，而是凸顯個人特色」的核心理念，在活動過程中讓每位參加者都能找到最適合自己的妝容方案。這樣的「客製化教學」讓她們不再只是模仿網紅妝容，而是學會了如何根據膚色與臉型選擇適合的彩妝產品，更在實作環節中親手嘗試，展現自己獨一無二的美麗。

學員依照指導畫眉型中

另一場活動以療癒系香氛為主題，主理人帶領參加者製作獨一無二的香氛石。從選擇香氣、石膏灌模到用各自運用繽紛花材裝飾香氛石，每個步驟都充滿創意與樂趣。現場瀰漫著薰衣草、甜橙與雪松的自然香氣，讓人彷彿置身森林秘境。完成的香氛石不僅美觀實用，更成為參加者心中獨特的生活小物，有些也即將成為聖誕佳節送給親友的一份心意。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣青少年生涯探索號計畫執行至今五年多，在花蓮縣政府團隊和花蓮在地共同陪伴青少年們的各位職業達人以及單位的通力合作下，開啟讓青少年能夠探索更加豐富的職涯或生涯的可能性。計畫持續邀請對青少年關注的廠家，進一步讓青少年在真實的職場環境中進行工作體驗，在正式進入職場前提早感受並面對處理在職場會遇到的各種問題，練習調節自我的情緒並進行有效的人際溝通，這也正是青少年生涯探索號計畫想要好好陪伴青少年們度過這一段辛苦時期的初衷。

花蓮青少年生涯探索號計畫活動報名網址：https://reurl.cc/3XEpgj

資料來源：花蓮縣政府