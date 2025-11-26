花蓮男情緒大失控！警消破窗驚見刀插胸口

花蓮市一名男子深夜情緒失控，竟以蝴蝶刀猛力刺入胸口自殘。花蓮縣消防局接獲報案後，立即派遣自強分隊前往，由小隊長陳冠佑帶隊，隊員陳靖朋、陳定綸、楊竣翔到場支援。抵達時，男子已將大門反鎖，對外毫無回應，現場一度陷入高度危急狀態。

花蓮一名男子深夜情緒失控，將大門反鎖，持刀插進胸口，警消緊急救援。（圖／花蓮縣消防局提供）

消防人員透過窗戶觀察，發現男子胸口明顯血跡外滲，疑似深度刀傷且可能隨時失血過多。警方與消防多次於門外勸說仍無回應，研判情況已刻不容緩，隨即決定強行破窗進入屋內。

花蓮一名男子深夜情緒失控，將大門反鎖，持刀插進胸口，警消緊急救援。（圖／花蓮縣消防局提供）

消防人員入內後，發現男子坐在椅子上，全身血跡斑斑，胸口仍插著一把刀，出血持續，情緒極度暴躁且行為失控。救護人員立即將刀具依原位固定，以防刀鋒移動造成致命性二度傷害，同時與勤區員警合力進行約束，確保男子及現場人員安全。救護人員將男子急救處置後，警消合力將男子抬上救護車，經急救後已無生命危險，也結束一場驚魂記。

廣告 廣告

花蓮一名男子深夜情緒失控，將大門反鎖，持刀插進胸口，警消緊急救援。（圖／花蓮縣消防局提供）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

為遺產兄弟鬩牆！高雄男找女友大鬧姪子婚禮撒冥紙 判4月

台中棒球狼教練侵犯32童 二審維持464年刑期判決

國道1號中壢段重大車禍 5大型車連環撞1人夾困受傷