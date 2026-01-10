花蓮男抖音發表殺人言論 檢警拘提到案

（中央社記者張祈花蓮縣10日電）花蓮一名盧姓男子日前在社群平台抖音發布「1/7我見一個殺一個」偏激言論，檢警組成專案小組，將盧男拘提到案，並通報衛生單位介入醫療處置。

花蓮地檢署今天表示，因應近期國內發生重大治安事件，啟動「防範危害公眾攻擊應變機制」，密切關注網路社群是否散布危害公眾安全的言論。

檢警日前接獲情資，有民眾在社群影音平台TikTok（抖音）上發布將殺人的偏激言論，第一時間通知平台業者將恐嚇言論下架。

花蓮檢警調查，發文者為住在秀林鄉的38歲盧姓男子，經營社群平台，自稱玄天上帝轉世，疑因網路互動糾紛，因此公開發表「1/7我見一個殺一個」恐嚇言論。

花蓮地檢署昨天下午由檢察官核發拘票，將盧男拘提到案。檢方複訊後，認為盧男涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌重大，尚無羈押必要，諭知限制住居、責付家人、定期向指定的派出所報到，並通報花蓮縣衛生局介入，給予必要醫療處置。

花蓮地檢署表示，對於任何試圖利用網路社群，散布恐嚇公眾言論、挑戰公權力或造成社會動盪行為，絕對嚴查速辦，民眾切勿散布不實或恐嚇訊息，以免觸法。（編輯：吳素柔）1150110