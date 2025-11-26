花蓮男持馬克杯砸前女友新歡 三人街頭扭打互控傷害

花蓮吉安鄉23日清晨，發生一起感情糾紛引發的街頭鬥毆事件。21歲何姓女子與36歲陳姓前男友談判分手時，爭執激烈，導致何女情緒崩潰打電話向32歲彭姓男子哭訴，彭男帶著33歲劉姓友人趕到何女住處樓下，巧遇何女的陳姓前男友，陳男認定彭男是分手導火線，憤而持馬克杯砸向對方，三人當街扭打。

花蓮吉安鄉日前發生一起感情糾紛，三名男子當街大打出手。（圖／警方提供）

事發當天清晨6點多，何姓女子正在位於自強路上的租屋處，與陳姓前男友討論分手，兩人爭執越來越激烈。何女打電話給彭姓男子訴苦，彭男找劉姓友人一起到前往何女住處。陳男一見到彭男，便認定他是造成分手的主因，醋勁大發，持馬克杯砸向彭男，劉姓友人見狀立刻衝上前阻止，也被陳男毆打。

三人隨即扭打在一起，直到何女衝下樓阻攔，這場鬥毆才結束。彭男向警方表示，他們只是過來關心何女的情況，沒想到陳男一見面就直接拿馬克杯攻擊。彭男頭部挫傷、劉男頭部及手部擦挫傷，被馬克杯碎片割傷手部，當場流血。

花蓮吉安鄉日前發生一起感情糾紛，三名男子當街大打出手，並互告傷害，警方函送地檢署偵辦。（圖／警方提供）

吉安分局北昌派出所24日上午接獲報案後，立即趕赴現場處理。陳男在警方抵達前已經離開現場，警方通知陳男到案說明。由於陳男對彭、劉兩男，提出傷害告訴，全案將依傷害罪，將三人函送花蓮地檢署偵辦。

