花蓮男探視好友！7年未聯繫...上門驚見屋內客廳有白骨、當場情緒崩潰

記者呂彥、林盈君／花蓮報導

昨（5日）下午2時許，陳姓男子前往花蓮卓溪，探視60歲的賴姓好友，未料抵達時無人回應，陳男從窗外往查看，卻驚見屋內有一具白骨，嚇得急忙報警處理，警消獲報後趕抵，破門入內確認為人體遺骸，並通知家屬到場指認，全案將報請檢察官相驗。而上門訪友的陳男，見到好友離世，瞬間情緒崩潰，難過哽咽。

男子探視7年未見的獨居好友，卻驚見屋內有白骨。（圖／翻攝畫面）

據了解，陳男與賴男為多年好友，但雙方約7年未聯繫，得知賴男多年久病纏身，於是於昨天下午，專門前往花蓮卓溪、賴男居住的民宅，探視獨居的賴男。抵達時，陳男發現大門上鎖，一直敲門都沒人回應，覺得情況不對勁，於是從窗戶往內查看，驚見客廳地板有一具白骨，嚇得趕緊報案。

警方獲報後趕抵，破門入內後，確認客廳地板為人體遺骸，並在屋內搜出身分證件，比對後，確認死者就是屋主賴男，隨即通知賴男家屬到場指認，全案由檢察官指揮，依刑事相驗程序辦理。

