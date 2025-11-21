花蓮男操作無人機飛進監獄 空投違禁品遭逮

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）花蓮監獄員工日前巡邏發現有無人機飛進監所空投2顆排球，竟藏著威士忌跟檳榔。警方循線查獲羅姓男子到案，依違反民航法規移請裁罰。獄方說，是台灣首例用無人機空投違禁品的案例。

花蓮監獄今天說明，9月14日晚間人員巡邏時，看到有無人機從上方經過，投擲2顆物品，立即通報戒護科，當場封鎖籃球場，在現場找到2顆排球。

獄方表示，2顆排球有縫合痕跡，打開一看裡面有4瓶寶特瓶裝的威士忌和6包檳榔，是台灣首例以無人機空投違禁品到矯正機關的案例。

獄方表示，因隔天是受刑人每月一次的運動日，研判受刑人利用運動日機會「取貨」，於是調包放有違禁品的排球，改放「誘餌球」，果然等到陳姓受刑人去拿排球，立即通報花蓮刑大偵辦。

花蓮刑大偵三隊獲報成立專案小組，調閱監獄附近監視器，掌握14日晚間有車子闖入周圍管制步道，循線逮捕29歲羅姓嫌犯，起獲無人機等證物。

羅嫌坦承，這台無人機是他花新台幣6萬元組裝的，受到陳姓受刑人所託，用無人機空投違禁品進監獄。

警方表示，羅男駕車闖入監所周邊管制步道，依刑法侵入住居罪嫌送辦，且監獄周圍是民航局公告禁航區，已移請民航局及花蓮縣府裁罰，依民航法可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1141121