花蓮男涉家暴報案稱「妻被擄走贖金60萬」 警追究誣告

花蓮有一名18歲男子26號清晨6點多到警局報案，稱自己的妻子被陌生人擄走，還被要求贖金60萬。只是警方追查後發現，男子根本是烏龍報案，涉嫌誣告。

據了解，原本男子和妻子以及朋友開車出去玩，路程中兩人卻疑似金錢問題爭吵，男子更對妻子施暴，友人看不下去才趁著男子下車把人丟包。這下警方除了追究男子誣告罪嫌，也將協助他的妻子，提起傷害告訴和申請家暴令。

※《台視新聞》關心您：遠離家庭暴力，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助

※拒絕暴力 請撥打110

