花蓮男涉殺女友 地院裁定羈押禁見

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）多處外傷、衣衫不整的林姓女子去年12月31日陳屍花蓮縣玉里鎮公墓，呂姓男友辯稱是吵架後女友跳車；檢方複訊後認為呂姓男子涉犯殺人罪嫌疑重大，向花蓮地院聲請羈押禁見獲准。

台灣花蓮地方檢察署今天表示，經初步檢視林姓女子身上多處明顯外傷，立即指派檢察官指揮偵辦，拘提呂姓男子到案，經檢察官複訊，認呂姓男子涉犯殺人罪嫌重大，有逃亡及勾串共犯之虞，所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，向台灣花蓮地方法院聲押禁見獲准。

根據了解，呂姓男子是前卓溪鄉民代表會主席兒子，曾由於吸毒等罪入獄。呂姓男子向檢警聲稱，事發前女友吵著回家，且女友「怕鬼」才故意開到公墓，途中又吵架，女友跳車摔死，否認殺人。

至於林姓女子傷勢及衣衫不整，呂姓男子辯稱傷痕是被前夫家暴，衣服是女子自己脫掉。檢警認為供詞疑點重重，且呂姓男子及住家有多處血跡反應，鑑識人員將相關跡證送驗，不排除林姓女子生前遭毆打凌虐。（編輯：李明宗）1150102