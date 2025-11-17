花蓮男灑水擾民被勸阻「暴走拿鋁棒」 警方到場他竟自認犯行

亂噴水鄰居勸阻，暴怒持鋁棒敲打大門恐嚇。（圖／TVBS）

花蓮一名46歲周姓男子在凌晨5點多，於喝酒後情緒失控，在街頭巷弄間不停灑水並咆哮。當附近住戶前往勸阻時，他不僅不聽勸，反而回家拿出鋁棒恐嚇，並敲打鄰居的住宅大門，嚇得民眾報警求助。警方到場後，周男竟主動坦承涉案並要求被逮捕。整起事件因醉酒鬧事而起，最終被依毀損罪嫌移送檢方偵辦。

亂噴水鄰居勸阻，暴怒持鋁棒敲打大門恐嚇。（圖／TVBS）

在花蓮15日凌晨5點多，一場醉酒鬧事驚動了整條街的居民。一名46歲的周姓男子在飲酒後返家途中，情緒突然失控，開始在街上大聲咆哮，並拿著水管在巷弄內胡亂噴灑，把整條馬路都噴濕了。當時有位剛好回家的鄰居看到這一幕，上前勸說：「你不要一直灑水啦，灑水要幹嘛？」

廣告 廣告

然而，周男不但不接受勸告，反而更加暴怒。他立即回家拿出一根鋁棒，開始敲打鄰居的一樓住宅大門，嚇得附近居民趕緊報警。警方抵達現場時，周男卻出人意料地將棒子丟在地上，自己承認涉案並要求員警逮捕他。

當事住戶的房東表示，沒有人想理會周男，而且附近鄰居都認識他。房東解釋道：「不是跟我吵架，是跟我的房客啦。我房客也只是說你不要一直灑水。」

花蓮分局中華所副所長歐炳宏表示，全案已依涉嫌毀損罪移送花蓮地檢署偵辦。這起事件打破了凌晨本應寧靜的巷弄，門被砸的聲音驚醒了整條街的居民。周男因為醉酒鬧事，不僅擾民吵醒了鄰居，自己也因此落入法網。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

馬太鞍溪堰塞湖仍有風險！1億立方公尺土砂堆坡面 最新空拍曝

離奇側翻！轎車壓到電線桿鋼索翻覆 酒駕男受困獲救

陸配村長訴願成功！內政部將再行文解職 陸委會：沒曖昧空間

提早2小時！花蓮馬太鞍溪新堰塞湖「提前溢流」 光復鄉緊急避難

