花蓮男為照顧"臥床7年妻"躲通緝 入監前哭求:回家一趟

地方中心／綜合報導

花蓮警方日前逮到一名酒駕通緝犯，不過，男子不斷懇求警方，讓他回家一趟，原來男子的太太臥床七年，男子擔心入監服刑後，太太沒人照顧，才會從桃園躲到花蓮。入監前，兩人哭著道別，警方也安排當地公益團體，提供急難救助。

員警vs.通緝犯潘姓男子：「大哥你好有帶證件嗎。」男子行跡可疑遭警方攔查，不但沒帶證件，連身分號碼都記不得，最後被查出是酒駕通緝犯，男子卻不斷拜託警方，讓他先回家看太太。員警vs.通緝犯潘姓男子：「拜託載我回去，不然我...沒有你不能離開，我太太現在身體不舒服，我要回去看看，她全癱。」

廣告 廣告

花蓮男躲酒駕通緝為照顧「臥床妻」 男子入監前哭求「讓我回家一趟」

遭通緝的潘姓男子哭著與太太告別（圖／民視新聞）男子一回家立刻情緒激動，抱著臥床的太太痛哭，入監前，也最後一次幫太太換藥。通緝犯潘姓男子：「沒有我妳怎麼辦，（有沒有家人電話，幫你聯絡看看），一定要過得好好的，我在裡面不用擔心我。」事發在花蓮吉安鄉，男子先前在桃園酒駕，遭判刑三個月，就怕入監後，臥床七年的太太沒人照顧，才會偷偷搬到花蓮當臨時工，躲避查緝，被抓到時身上只有1000多元。

花蓮男躲酒駕通緝為照顧「臥床妻」 男子入監前哭求「讓我回家一趟」

花蓮縣議員魏嘉賢、里長探視男子的太太（圖／民視新聞）吉安分局太昌所代理所長祝世霖：「潘男向警方表示其妻臥病在床，急需人員協助換藥照護，員警基於人道考量，在警力戒護下，陪同其返家完成必要照護後，隨即將潘男遞解至花蓮地檢署歸案。」花蓮縣議員魏嘉賢：「那也謝謝社會各界的關懷，那她需要比較長期性的一個支持，那我們也會持續的配合里長跟所長，共同來關心她。」警方也轉介給公益團體，提供急難救助，讓男子別再躲避通緝，安心入監服刑。





原文出處：花蓮男躲酒駕通緝為照顧「臥床妻」 男子入監前哭求「讓我回家一趟」

更多民視新聞報導

騎士逆向拒檢狂奔 警深夜逮6條通緝犯送辦

狡猾！5旬男誤信投資遭詐 女車手取款地點、時間狂改仍遭逮

離譜! 三重男酒駕拒檢還沿路違規 警狂追4公里成功逮人

