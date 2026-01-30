花蓮男無照酒駕撞倒電桿肇逃 狂飆7公里再撞路樹車毀人傷

花蓮杜姓男子無照酒駕，先自撞電信電桿肇逃，再於台11丙線自撞路樹，車輛嚴重變形。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣吉安鄉發生酒駕肇逃事故。吉安警分局志學派出所日前中午接獲報案，指台11丙線北上約3.6公里處有自小客車自撞路樹，車輛嚴重變形。警方到場調查發現，60歲杜姓男子駕車肇事前，曾在壽豐鄉光榮五街與光榮二街口自撞電信電桿後未停車處理，隨即逃逸，沿大學路一、二段一路北上，逃逸約7公里後再度失控自撞路樹。

據了解，杜男在第二次事故中一度昏迷、受困車內，經救護人員破壞車體救出後送醫治療，所幸無生命危險。肇事車輛因猛烈撞擊幾近全毀，宛如廢鐵。

經警方調閱沿線監視器畫面追查，確認杜男先後發生2起自撞事故。進一步酒測結果顯示，杜男酒測值高達1.83毫克，且未持有合格駕照，已明顯超出法定標準。

警方表示，杜男行為已涉犯刑法公共危險罪，將依法函送偵辦；另其肇事逃逸及未依規定處置事故現場部分，也將依《道路交通管理處罰條例》製單舉發。

吉安警分局呼籲，酒後駕車與無照駕駛不僅嚴重危害自身安全，也可能造成無辜用路人傷亡，駕駛人切勿心存僥倖。警方將持續加強取締酒駕與重大交通違規行為，維護道路交通安全，並提醒民眾若發生交通事故務必留在現場報警處理。

