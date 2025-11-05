花蓮發表《十菜一湯》音樂專輯 以野菜與歌謠推動母語與永續

徐榛蔚（左二）與馬呈豪（右一）處長、部落婦人一同倒入野菜，共煮《十菜一湯》。（圖：梁國榮攝）

花蓮縣政府於5日發表以原住民生活料理及野菜文化為主題的音樂專輯《十菜一湯》。這張專輯不僅匯聚六大族群的歌謠，更結合影像與科技，傳達花蓮「永續是生活的日常」之核心理念，希望透過音樂保存並推廣原住民族的智慧與文化。

縣長徐榛蔚表示，「永續」並非口號，而是融入日常的實踐。她指出，對原住民族而言，無論遷徙到何處，只要看見熟悉的野菜食材，就知道如何料理，例如在台北路邊看到朝和草、鴨兒芹等，都知道可以如何料理；而《十菜一湯》正是將這樣的飲食記憶與土地情感，轉化為可聆聽的文化資產，讓永續理念代代相傳。

廣告 廣告

徐榛蔚說，永續是花蓮的日常，是政策，可以在原住民族的身上看見。（圖：梁國榮攝）

專輯發起人吳雪月，投入原住民野菜研究三十五年。她談到，童年常見的野菜因過度採集而逐漸消失，尤其具中藥價值的物種因為常被連根拔起，違背了永續精神。因此，《十菜一湯》不僅是專輯名稱，更是一種彈性而包容的生活態度～可以是八菜、六菜，重點在於將永續觀念深植於生活中。

吳雪月說，原住民是最懂得永續與環保的族群。（圖：梁國榮攝）

《十菜一湯》共收錄八首歌曲，集結阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、賽德克族及撒奇萊雅族等六大族群，由族語歌者與部落長者親自演唱，完整呈現各族語言特色與野菜知識。整張專輯不僅是音樂創作，更是一份珍貴的口述歷史紀錄，承載了族群與自然共生的智慧。

發布會現場活動豐富，包括以十種野菜入鍋的啟動儀式，象徵文化融合與自然的恩賜；部落長者與族人現場演唱族語歌謠，傳唱祖先智慧；同時首播原創紀錄片，呈現採集文化與歌謠背後的生命故事。此外，透過VR虛擬實境體驗，與會者得以沉浸於部落日常，感受野菜採集與料理的現場氛圍。活動最後以原住民風味自助餐與媒體聯訪作結，讓參與者從聽覺、視覺到味覺，全面體驗原民文化的深度與多樣性。（梁國榮報導）