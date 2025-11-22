花蓮百年老榕枯死 居民不捨送別

花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老榕樹，去年颱風康芮侵襲後，樹體嚴重受損、枯死。富里鄉公所說，之前辦攝影比賽，有攝影師拍下老樹與街區夜景，目前展示在富里火車站地下廊道。（富里鄉公所提供）

本報綜合報導

花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老榕樹，見證富里鄉歷史，老一代人稱「倒栽榕」，去年十一月颱風康芮侵襲後，老樹受損嚴重，經樹醫師判定枯死，日前移除老樹根部，在地人不捨道別。

這棵老樹位於富里鄉中山路二一四號前、福德祠土地公廟後方，樹下有土地公的金爐，把樹幹燻黑。相傳在富里鄉鬧區仍是農田時，老樹就已經存在，原本旁邊有一處水池，牧童為固定牛隻，在附近砍榕樹枝條插入土中，因此生根發芽長成大樹，因為當時牧童不管頭尾，隨意插入土中，因此稱作「倒栽榕」。

廣告 廣告

還有一說是獵人打到山豬後，到池邊宰殺分肉，順手把榕樹枝幹插在旁邊，而生長成榕樹。

隨著老樹愈來愈茂盛，有居民在樹下放大石頭拜石頭公，之後才有土地公廟。富里鄉公所說，老樹和土地公見證地方百年變遷，看著農田變成熱鬧的富里鄉鬧區。

富里鄉長江東成說，百年老樹是居民共同記憶，去年十一月颱風過後，樹體嚴重受損，僅存的枝條亦逐漸枯萎，找專業樹醫師檢查後，確定老榕樹已走完生命歷程，日前移除老樹根部，未來將再種下一棵陪伴居民下個百年的樹。

江東成說，之前公所辦攝影比賽，有攝影師拍下老樹與街區夜景，目前展示在富里火車站地下廊道，讓往來旅人仍能看見「老守護者」最後身影。