花蓮監獄攜手慈濟舉辦收容人歲末祝福 傳遞溫暖希望

歲末年終之際，法務部矯正署花蓮監獄於二十六日舉辦「淨心懺罪過 忍辱修福果」歲末祝福活動，在慈濟靜思精舍師父帶領志工團隊深入高牆寒冬送暖，透過點燈與法露分享，引領收容人省思過去、展望未來，現場氣氛莊嚴且溫馨。

花蓮監獄表示，此次共計六十九名收容人及四十一名慈濟靜思精舍師父帶領志工團隊帶領下練習的二的多月，並安排女監一百四十五名收容人至現場觀禮，其餘場舍則透過電視轉播方式參與。

花蓮監獄表示，活動中收容人透過手語演繹展現決心，掙脫過去、改往修來，演繹手語過程中，收容人以整齊劃一、簡潔有力的手語詮釋內心情感，象徵在社會的接納與信仰的指引下，極力掙脫過去的錯誤。

活動中，花蓮監獄典獄長率領主管隨慈濟精舍師父點亮手中的蓮花燈座，象徵在黑暗中仍有道光芒照耀引領著，將祝福留在心中，不要輕言放棄，鼓勵收容人來日能夠走出黑暗，邁向光明的康莊大道。

最後在慈濟精舍師父發贈福慧紅包及象徵平安的蘋果，帶領全球慈濟人的祝福，讓花蓮監獄全體人員皆能參與歲末祝福同霑法露，祈求來年平安。

典獄長黃敬謀表示，感謝志工團隊長期的關懷與扶持，從此活動看見收容人全心投入演繹深受感動，他更勉勵全體收容人在歲末之際省思自我，以正念精進。期待在心田中種下善的種子，未來必能收穫良果。