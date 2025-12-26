花蓮監獄歲末祝福 改過遷善滌心垢

悔過往，更將佛法入心。展現改往修來的決心。花蓮監獄舉辦歲末祝福，期盼透過虔誠祈禱的力量，為災禍頻傳的世界祈求平安，並引導收容人淨化心靈 。活動亮點為主題演繹《淨心懺罪過 忍辱修福果》，受刑人擔綱入經藏 。演繹結合了沙畫藝術、受刑人畫作拼成的「出泥蓮花」影片，以及《懺悔煩惱障》等經藏呈現，象徵他們改往修來、洗滌心垢的決心 。

「心如工筆繪畫師。」

掌中的沙 變成畫，也拼出他的人生。曾誤入歧途、鋃鐺入獄，低潮時有慈濟志工拉他一把。如今他用沙畫說故事，分享過來人經驗。沙畫藝術師 伍國瑋：「就是希望他們(收容人)，不要害怕去做改變，不破不立 第一步很重要，我最想跟他們講說，他們如果問我，第一步什麼時候，第一步就是現在。」

「迷途知返。」

雙手合十，虔誠入經藏，花蓮監獄收容人演繹〈懺悔煩惱障〉。一舉一動，讓佛法不只停在誦念，而是真正落實在心。花蓮監獄收容人：「我不會說 整天去懺悔我的過去，因為那是不可能改變的東西，我只會把過去的經歷，變成好的能量 或者是說，我不會再犯同樣的錯誤。」

「唯有心無罣礙，才能夠無罣礙故，才能夠無有恐怖。」

花蓮監獄典獄長 黃敬謀：「尤其我特別要感謝的就是，我們慈濟的志工們，他們不只今天的活動，他們是經年累月，每一周 來到我們本監，來陪伴我們同學 這個心，真的是讓我們很感動。」

「南無本師釋迦摩尼佛。」

靜思精舍 德禪法師：「我們的不自由，是因為我們自己，在過去沒辦法掌握，我們有辦法掌握，我們後面的人生，我們就能夠很快地，能夠恢復自由。」

「點傳心燈，期待 普天下苦難的人，都能離苦得樂。」

花蓮監獄收容人 ：「當我手上拿起，那一盞心燈的時候，我的感觸很深 就好像說，大家都把監獄看成，一個很黑暗的地方，可是人間處處有溫情，所以那一盞心燈，真的是讓我感覺到，我沒有很孤獨。」

慈濟志工進到監獄辦歲末祝福，用溫暖的陪伴代替說教，讓收容人在鐵窗的隙縫裡看見光，重新站起來面對人生。

