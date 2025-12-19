花蓮監獄爆職權霸凌「受害者反被調走｣ 獄方證實了

花蓮監獄爆職場霸凌。(資料照，記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕法務部矯正署花蓮監獄傳出職場霸凌，女監謝姓主任被控訴管理及人力配置出現問題，林姓受害者反映申訴後未見改善，反遭到調離原單位，怒控「我不要調走，他還在欺負同事」！對此，花蓮監獄證實共收到林姓、伍姓2件投訴案，秉公處理中。

林姓主管在靠北社團貼長文，控訴謝姓主任經常對下屬言語霸凌及羞辱，要求基層無條件服從，「我說什麼你就做什麼，意見不要那麼多」，還對著同仁咆哮，對外散布言論試圖挑起職場排擠，甚至當著其他職員及收容人面前，教訓另一名伍姓同仁，且越權干預收容人分配作業，造成入監不滿一星期的受刑人心理量表超標。

受害者認為，她反映科室主管不當管理後，竟遭強制調離原本職務，她質疑調職理由時，竟得到「命令就是命令」的回答，要求她不能再回女監上班；而她投訴職場霸凌後，監獄還限制她的委任律師訪視，違反程序正義。

林女也具名向政風單位檢舉，謝姓主任在教師節連假陳報的專案加班，其中還包括一名勤務表上沒有明確指派任務者也報領4小時加班費，痛批將國家發給的加班費來做人情酬庸。

此外，她也指控謝姓主任無視女同事懷孕身體狀況及醫囑，執意要求孕婦執行高強度戒護住院勤務，孕婦被指派清理收容人病故舍房，造成孕婦恐懼引發提早子宮收縮，批評女主管處理不當；另一名被霸凌的伍姓員工也留言聲援，批評監獄濫權必須投訴。

對此，花蓮監獄回應，已接獲2件申訴案，依規定獄方接獲申訴後，需在10天內開會、1個月內完成調查，其中一案仍待確認是否成案，其餘由內部安全衛生委員調查，職務調整是為了避免雙方持續接觸，造成二度傷害。會秉公處理，除當事人不服結果還可依法提申訴。

