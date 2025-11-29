花蓮知名商圈倒店潮！整條街空蕩蕩 房東降租也救不了

花蓮金三角商圈昔日繁華不再，整條街道顯得相當冷清。（圖／東森新聞）





花蓮金三角商圈昔日繁華不再，近期當地因地震、風災的影響，觀光人潮銳減，曾經熱鬧的「金三角商圈」多家店鋪都紛紛貼出招租公告，即便房東主動降租，也難以挽救倒店潮。整條街空蕩蕩，過去熱鬧的觀光景象已成回憶。

位於花蓮中山路與公正街轉角、經營超過50年的鋼管紅茶店，曾假日一天能賣出上千杯紅茶，如今一天最多僅剩20杯。公正街鋼管紅茶老闆表示，現在因為成本高，已無法用鋼管打出紅茶，只能從冰箱拿紅茶出來賣，他還感嘆：「以前這裡就像花蓮的西門町，現在變成跟墓地一樣」。

花蓮「金三角商圈」多家老店近期都掛起「招租中」的牌子，甚至有高齡90歲的老闆仍需親自叫賣。除了經營多年的鋼管紅茶店外，公正包子也是商圈的熱門美食之一。公正包子業者表示：「水災的部分剛開始有受到影響，可是後來因為蠻多外地人來光復，那個鏟子超人救災，才有帶動一些觀光的經濟。」

根據《CTWANT》報導，花蓮除了公營單位，缺乏中大型企業，多數居民依靠小型自營商或創業。店鋪房東多採三年一簽，合約到期便調漲租金。如今遊客減少，商家無法負擔高額租金，店鋪紛紛歇業。台灣房屋花蓮東耀店店長馬國浩指出，過去觀光景氣佳時，房東底氣十足，多自行招租，然而，近一年租客稀少，部分房東才委託房仲代為出租。即便地震後有房東願意降租，租金從31,500元降至21,500元，店家仍因遊客減少與在地消費有限而撐不下去。

除了餐飲，當地的民宿業者也深感壓力，只能自立自強。花蓮包棟民宿業者廖先生表示：「其實一路下來，你沒有把自己推銷出去，真的太難了」他透露，業者確實在努力經營，但若地方與中央政府缺乏協調，經營效益仍難以發揮。

