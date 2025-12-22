花蓮石綿清除補助成果亮眼 60餘噸危害建材移除、居住安全再升級

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/花蓮報導】花蓮縣政府自去年起推動「石綿建材清除處理補助」計畫，針對老舊建築中潛藏的石綿風險提供實質協助，有效降低民眾石綿暴露的健康威脅。縣府指出，花蓮石綿清除處理補助計畫已於114年11月30日正式結束，後續仍將持續協助民眾辨識住宅中可能存在的石綿建材，並提供正確處理資訊與專業諮詢，確保居住安全不打折。

縣長徐榛蔚表示，石綿過去廣泛應用於屋頂、隔板等建材，因其纖維極為細小、不易察覺，長期暴露恐引發呼吸系統疾病，甚至增加罹患肺癌等重大健康風險。為守護鄉親健康，花蓮縣環境保護局自113年起積極向中央爭取經費補助，透過中央與地方密切合作，協助民眾安全清除老舊石綿建材，執行成果顯著，讓居住環境更安心。

環保局進一步說明，補助計畫推動迄今，已累計清除60餘噸石綿建材廢棄物，協助完成申請案件40餘件。計畫執行期間，除提供專用包材外，也於現場進行技術指導與安全監督，確保拆除作業符合規範、風險降至最低。透過補助經費挹注，不僅減輕民眾清除處理石綿有害廢棄物的經濟負擔，也加速老舊建物更新，降低石綿逸散對環境與健康造成的影響。

環保局提醒，家戶若仍留有疑似石綿建材，切勿自行破壞或拆卸，應委託合法清除機構處理，以保障自身及周邊環境安全。如有石綿拆除或補助申請相關疑問，可洽花蓮縣環境保護局（03-823757 轉2302）或新翊環境有限公司（03-8230885）諮詢。